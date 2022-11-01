В еще одном российском регионе отчитались о завершении мобилизации

Глава Башкирии Хабиров заявил о завершении мобилизационных мероприятий в республике

В Башкирии завершились мероприятия по частичной мобилизации. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил глава республики Радий Хабиров, чьи слова приводит ufa1.ru.

Политик уточнил, что в дальнейшем военкоматы будут организовывать работу по приему добровольцев и контрактников.

«Мероприятия частичной мобилизации в Башкирии завершены, соответствующие указания в военные округа направил и Генеральный штаб ВС РФ. Все действия, связанные с призывом на военную службу пребывающих в запасе жителей, остановлены», — сказал Хабиров.

Он также призвал уделять особое внимание оказанию помощи семьям мобилизованных и бойцов башкирских батальонов.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призываны 300 тысяч человек.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».