США и ЕС увеличили военную помощь Молдавии

Посол США Логсдон заявил, что Вашингтон и ЕС увеличили помощь Молдавии в военной сфере

США, Европейский союз (ЕС) и другие западные государства увеличили помощь Молдавии в военной сфере. Об этом заявил американский посол в стране Кент Логсдон, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что помощь западных партнеров сейчас очень важна для молдавской стороны. Он напомнил, что Вашингтон много лет поддерживал Кишинев в военной отрасли, поставлял различное оборудование и предоставлял военных инструкторов. По словам Лонгсдона, американская сторона готова рассмотреть просьбу Молдавии об отправке вооружений, но пока подобных запросов не поступало.

Посол добавил, что США не видят угрозы для Молдавии из-за спецоперации Москвы на Украине. «Я и раньше говорил, и повторю сейчас, что мы не видим ни одного признака того, что Россия планирует напасть на Молдавию», — пояснил он.

Ранее в Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, в некоторых домах населенного пункта Наславча были выбиты окна. После этого инцидента Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России.