Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 1 ноября 2022Бывший СССР

Названо главное достижение переговоров по Нагорному Карабаху в России

Политолог Тарасов: достижение саммита по Нагорному Карабаху — отказ от использования силы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Главным достижением переговоров по по Нагорному Карабаху в Сочи стал отказ от использования военной силы, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что поиск решения конфликта будет продолжаться.

Тяжелые переговоры

Вечером 31 октября президент России Владимир Путин заявил о согласовании с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместного заявления по Нагорному Карабаху. «Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — сказал Путин.

Переговоры по всем признакам были тяжелыми

Станислав Тарасовполитолог

«Путин намекнул, что были детали, но не раскрыл их. Общее заявление трех лидеров озвучивает лишь общие тезисы, известные ранее. В общем-то оно написано очень обтекаемо и общими словами. Все перенесено на будущее время. Это значит, что на публичном уровне прорыва не произошло», — считает Тарасов.

При этом политолог отметил, что во время переговоров конфликтующие стороны пришли к согласию по вопросу применения военной силы.

«Главное достижение саммита — это то, что стороны отказались от использования силы. Но здесь тоже есть нюанс. Дело в том, что необходимость в силовом факторе уже отпала, потому что на линии соприкосновения появились наблюдатели ЕС и ОБСЕ», — напомнил он.

Проект мирного договора

По некоторым признакам существует проект мирного договора, сообщил Тарасов. В то же время армянская сторона утверждает, что проект написан на основе азербайджанских предложений, добавил он. Также есть мнение, что существует предложение со стороны России.

Есть предположение, что существует российское предложение, состоящее из 15 пунктов, где якобы Россия предлагает отложить решение проблемы Карабаха до лучших времен

Станислав Тарасовполитолог

«Еще один парадокс — стороны, как стало ясно после саммита, имеют разные подходы к оценке ситуации и способах их решения. Позиции сторон озвучены на высоком уровне и пока они противоречивы, что не является предпосылкой к подписанию мирного договора. Это значит, что вражда будет продолжаться», — заявил специалист по региону.

Если же мирный договор будет подписан, то он будет основан на базовых принципах — это признание территориальной целостность друг друга, иначе бессмысленны все переговоры, отметил политолог.

«В целом ситуация, которая сложилась, больше интересна Азербайджану. При подписании мирного договора Ереван юридически должен признать Карабах в составе Азербайджана», — сказал Тарасов.

В декабре в Брюсселе должна состояться очередная встреча Алиева и Пашинян при посредничестве ЕС. Считается, что там тоже будут рассматриваться все те же вопросы — мирный договор и проблема делимитации границ, сообщил специалист по региону.

Как дальше будут развиваться события — сказать очень сложно. Противоречия остались. Проблемы не сняты. Достигнута лишь временная разрядка. События продолжаются

Станислав Тарасовполитолог
Материалы по теме:
Карабахский треугольник. Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
Карабахский треугольник.Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
25 октября 2022
Не договорились. Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
Не договорились.Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
5 октября 2022
Битва за Карабах. 30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
Битва за Карабах.30 лет назад началась самая затяжная война на территории бывшего СССР
6 августа 2022

Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе состоялся в Сочи в понедельник, 31 октября. Встреча проходила в санатории «Русь» за закрытыми дверями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о необходимости отдельного указа о конце мобилизации
Крупнейшие вузы России выступили против потолка зарплат руководства
США и ЕС увеличили военную помощь Молдавии
Россияне расстреляли собак при ребенке, подарили ему гильзы и попали на видео
В VK рассказали о новой функции
Российская семья похоронила чужого человека вместо пропавшего в лесу сына
Опубликован беспрецедентный снимок остатка сверхновой в Парусах
«Газпром» сообщил о падении добычи и экспорта газа
Названо главное достижение переговоров по Нагорному Карабаху в России
Россиянка рассказала о детской жестокости в сирийском лагере для военнопленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.