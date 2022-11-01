Названо главное достижение переговоров по Нагорному Карабаху в России

Политолог Тарасов: достижение саммита по Нагорному Карабаху — отказ от использования силы

Главным достижением переговоров по по Нагорному Карабаху в Сочи стал отказ от использования военной силы, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что поиск решения конфликта будет продолжаться.

Тяжелые переговоры

Вечером 31 октября президент России Владимир Путин заявил о согласовании с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместного заявления по Нагорному Карабаху. «Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — сказал Путин.

Переговоры по всем признакам были тяжелыми Станислав Тарасов политолог

«Путин намекнул, что были детали, но не раскрыл их. Общее заявление трех лидеров озвучивает лишь общие тезисы, известные ранее. В общем-то оно написано очень обтекаемо и общими словами. Все перенесено на будущее время. Это значит, что на публичном уровне прорыва не произошло», — считает Тарасов.

При этом политолог отметил, что во время переговоров конфликтующие стороны пришли к согласию по вопросу применения военной силы.

«Главное достижение саммита — это то, что стороны отказались от использования силы. Но здесь тоже есть нюанс. Дело в том, что необходимость в силовом факторе уже отпала, потому что на линии соприкосновения появились наблюдатели ЕС и ОБСЕ», — напомнил он.

Проект мирного договора

По некоторым признакам существует проект мирного договора, сообщил Тарасов. В то же время армянская сторона утверждает, что проект написан на основе азербайджанских предложений, добавил он. Также есть мнение, что существует предложение со стороны России.

Есть предположение, что существует российское предложение, состоящее из 15 пунктов, где якобы Россия предлагает отложить решение проблемы Карабаха до лучших времен Станислав Тарасов политолог

«Еще один парадокс — стороны, как стало ясно после саммита, имеют разные подходы к оценке ситуации и способах их решения. Позиции сторон озвучены на высоком уровне и пока они противоречивы, что не является предпосылкой к подписанию мирного договора. Это значит, что вражда будет продолжаться», — заявил специалист по региону.

Если же мирный договор будет подписан, то он будет основан на базовых принципах — это признание территориальной целостность друг друга, иначе бессмысленны все переговоры, отметил политолог.

«В целом ситуация, которая сложилась, больше интересна Азербайджану. При подписании мирного договора Ереван юридически должен признать Карабах в составе Азербайджана», — сказал Тарасов.

В декабре в Брюсселе должна состояться очередная встреча Алиева и Пашинян при посредничестве ЕС. Считается, что там тоже будут рассматриваться все те же вопросы — мирный договор и проблема делимитации границ, сообщил специалист по региону.

Как дальше будут развиваться события — сказать очень сложно. Противоречия остались. Проблемы не сняты. Достигнута лишь временная разрядка. События продолжаются Станислав Тарасов политолог

Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе состоялся в Сочи в понедельник, 31 октября. Встреча проходила в санатории «Русь» за закрытыми дверями.