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21:30, 1 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский наградил еврокомиссара по энергетике орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Зеленский наградил еврокомиссара по энергетике орденом Ярослава Мудрого

Фото: @KadriSimson

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого III степени еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Киеве. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Она отметила, что для нее большая честь получить орден от Зеленского за помощь и поддержку Украине. «Мы будем поддерживать ее так долго, как это будет нужно», — отметила Симсон.

Ранее Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени премьер-министра Италии Марио Драги. Также он вручил американскому госсекретарю Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого III степени. Уточняется, что его наградили «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Марина Совина
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