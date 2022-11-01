Зеленский наградил еврокомиссара по энергетике орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Зеленский наградил еврокомиссара по энергетике орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого III степени еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Киеве. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.
Она отметила, что для нее большая честь получить орден от Зеленского за помощь и поддержку Украине. «Мы будем поддерживать ее так долго, как это будет нужно», — отметила Симсон.
Ранее Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени премьер-министра Италии Марио Драги. Также он вручил американскому госсекретарю Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого III степени. Уточняется, что его наградили «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».