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02:32, 1 ноября 2022Бывший СССР

В Николаеве прогремели взрывы

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Николаеве на Украине
СюжетРоссийские войска

Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области

В Николаеве на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Николаеве», — пишет СМИ. Подробностей произошедшего издание не приводит.

Ранее «Страна.ua» сообщило о взрывах в Никополе Днепропетровской области.

31 октября российские войска нанесли удар по украинским военным и энергетическим объектам. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все назначенные объекты на территории противника были поражены.

Марина Совина
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