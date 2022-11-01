В Николаеве прогремели взрывы

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Николаеве на Украине

В Николаеве на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Николаеве», — пишет СМИ. Подробностей произошедшего издание не приводит.

Ранее «Страна.ua» сообщило о взрывах в Никополе Днепропетровской области.

31 октября российские войска нанесли удар по украинским военным и энергетическим объектам. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все назначенные объекты на территории противника были поражены.