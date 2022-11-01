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16:25, 1 ноября 2022Культура

Пригожин назвал рейтинг лучших исполнителей года от ВЦИОМ фальсификацией

Пригожин раскритиковал рейтинг исполнителей года от ВЦИОМ и назвал его фальсификацией

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал рейтинг лучших исполнителей 2022 года, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В беседе с News.ru он назвал его фальсификацией.

Музыкальный деятель отметил, что считает результаты опроса ВЦИОМ, в которых Олег Газманов и Полина Гагарина заняли первые места, фальсифицированными.

По его мнению, в списке лучших артистов года должны были упоминаться Леонид Агутин, Сергей Шнуров и рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

«У меня большой вопрос к составителям списка: куда вы дели Леонида Агутина? Я к другу на день рождения хочу его позвать выступить, но не могу с ним договориться, у человека окна нет. Занят так, что не разогнуться. Но в список он даже не попал, вы понимаете? Василий Баста куда делся? Шнуров где, который не так давно собрал "Лужники"?» — поинтересовался продюсер.

При этом Пригожин подчеркнул, что считает Газманова «примером для подражания», и также похвалил Гагарину.

По данным ВЦИОМ, 14 процентов россиян назвали Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими исполнителями 2022 года. Второе место заняли SHAMAN и Алла Пугачева. В тройке лидеров также оказались Николай Басков и Валерия.

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Анастасия Астахова
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