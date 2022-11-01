Россияне назвали лучших исполнителей 2022 года

Россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими исполнителями 2022 года

14 процентов россиян назвали Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими исполнителями 2022 года. Об этом говорится в результатах соответствующего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второе место среди певцов занял SHAMAN, голоса за которого отдало 13 процентов жителей государства. В тройке оказался Николай Басков, набравший 9 процентов. По мнению 8 процентов россиян, лучшим исполнителем года стал Филипп Киркоров, пятерку замкнули Григорий Лепс и Сергей Лазарев, набравшие одинаковое количество процентов одобрения россиян (6).

Лучшей певицей в этом году вновь признали Полину Гагарину. Второе место досталось Алле Пугачевой, набравшей 8 процентов голосов, а третье — Валерии, набравшей на один процент меньше.

Четвертое место разделили Лариса Долина и Юлия Чичерина, набравшие по 5 процентов. В пятерку также вошли София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира, за каждую из которых проголосовало 4 процента россиян.

Ранее премия «Сатурн», вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, объявила лучшие проекты года.

