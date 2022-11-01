Раскрыт прототип первого Android-смартфона

Создатель Android показал прототип первого смартфона на базе ОС от Google

Один из создателей Android Рич Миллер показал концепт смартфона, который должен был первым получить ОС от Google. Изображение устройства опубликовано в Twitter Миллера.

Судя по раскрытым изображениям, телефон должен был получить форм-фактор слайдера и физическую клавиатуру, скрытую под выдвижным экраном. Аппарат был выполнен в черно-зеленых цветах, имел отдельные кнопки для запуска почтового клиента и клавишу @.

Смартфон должен был получить название Google G1. По словам Миллера, устройство находилось в разработке за пять месяцев до выхода первого iPhone. Предприниматель уточнил, что после выхода смартфона Apple в Google отказались от концепции телефона-слайдера и сосредоточились на выпуске девайса под кодовым названием Dream.

Первым телефоном на базе Android оказался HTC Dream, выпущенный в США под названием T-Mobile G в октябре 2008 года. Аппарат получил 3,2-дюймовый TFT-дисплей, физическую клавиатуру, процессор Qualcomm MSM7201A ARM11, 192 мегабайта оперативной и 256 мегабайт встроенной памяти. Устройство было оснащено камерой разрешением 3,2 мегапикселя.

В ноябре 2021 года блогер DongleBookPro показал прототип iPhone 4. Аппарат отличается от вышедшего девайса тем, что не имеет на задней панели яблочка, обозначающего логотип Apple.