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16:06, 1 ноября 2022Наука и техника

Раскрыт прототип первого Android-смартфона

Создатель Android показал прототип первого смартфона на базе ОС от Google

Изображение: @richminer / Twitter

Один из создателей Android Рич Миллер показал концепт смартфона, который должен был первым получить ОС от Google. Изображение устройства опубликовано в Twitter Миллера.

Судя по раскрытым изображениям, телефон должен был получить форм-фактор слайдера и физическую клавиатуру, скрытую под выдвижным экраном. Аппарат был выполнен в черно-зеленых цветах, имел отдельные кнопки для запуска почтового клиента и клавишу @.

Смартфон должен был получить название Google G1. По словам Миллера, устройство находилось в разработке за пять месяцев до выхода первого iPhone. Предприниматель уточнил, что после выхода смартфона Apple в Google отказались от концепции телефона-слайдера и сосредоточились на выпуске девайса под кодовым названием Dream.

Первым телефоном на базе Android оказался HTC Dream, выпущенный в США под названием T-Mobile G в октябре 2008 года. Аппарат получил 3,2-дюймовый TFT-дисплей, физическую клавиатуру, процессор Qualcomm MSM7201A ARM11, 192 мегабайта оперативной и 256 мегабайт встроенной памяти. Устройство было оснащено камерой разрешением 3,2 мегапикселя.

В ноябре 2021 года блогер DongleBookPro показал прототип iPhone 4. Аппарат отличается от вышедшего девайса тем, что не имеет на задней панели яблочка, обозначающего логотип Apple.

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Андрей Ставицкий
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