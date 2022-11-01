В Новой Каховке оценили возможный урон от ударов ВСУ по Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки Леонтьев: ВСУ могут нанести катастрофический ущерб Каховской ГЭС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев оценил возможный урон от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По мнению Леонтьева, действия ВСУ могут нанести станции серьезный и катастрофический ущерб. «Все зависит от количества выпущенных или подорванных ракет или боеприпасов», — подчеркнул он.

При этом глава городской администрации отметил, что украинские военные могут повредить ГЭС и другими методами, вспомнив в этом контексте теракт на Крымском мосту и атаку дронов на размещенный в севастопольской бухте Черноморский флот.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают ракетные обстрелы Новой Каховки. По данным местных властей, часть украинских снарядов попала в Каховскую ГЭС, не нанеся станции критического урона.