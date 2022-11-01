Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 1 ноября 2022Россия

В Новой Каховке оценили возможный урон от ударов ВСУ по Каховской ГЭС

Глава Новой Каховки Леонтьев: ВСУ могут нанести катастрофический ущерб Каховской ГЭС
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Валерий Стурит / ТАСС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев оценил возможный урон от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По мнению Леонтьева, действия ВСУ могут нанести станции серьезный и катастрофический ущерб. «Все зависит от количества выпущенных или подорванных ракет или боеприпасов», — подчеркнул он.

При этом глава городской администрации отметил, что украинские военные могут повредить ГЭС и другими методами, вспомнив в этом контексте теракт на Крымском мосту и атаку дронов на размещенный в севастопольской бухте Черноморский флот.

Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают ракетные обстрелы Новой Каховки. По данным местных властей, часть украинских снарядов попала в Каховскую ГЭС, не нанеся станции критического урона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке
Мэттью Перри рассказал о реакции звезд «Друзей» на его мемуары
Преступник вернулся в обворованный магазин за забытым iPhone и был арестован
Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке
Apple покинут топ-менеджеры
Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в Севастополе
Путин поручил подготовить предложения по введению безвиза с иностранцами
Хайди Клум переоделась из костюма червя в прозрачный комбинезон на Хеллоуине
Стало известно о новом оборудовании в столичных поликлиниках
Путин рекомендовал усилить охрану территорий с большим числом туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.