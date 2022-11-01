В Новой Каховке оценили возможный урон от ударов ВСУ по Каховской ГЭС
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев оценил возможный урон от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».
По мнению Леонтьева, действия ВСУ могут нанести станции серьезный и катастрофический ущерб. «Все зависит от количества выпущенных или подорванных ракет или боеприпасов», — подчеркнул он.
При этом глава городской администрации отметил, что украинские военные могут повредить ГЭС и другими методами, вспомнив в этом контексте теракт на Крымском мосту и атаку дронов на размещенный в севастопольской бухте Черноморский флот.
Ранее сообщалось, что украинские войска продолжают ракетные обстрелы Новой Каховки. По данным местных властей, часть украинских снарядов попала в Каховскую ГЭС, не нанеся станции критического урона.