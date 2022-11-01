Повышенную боевую готовность войск Сербии объяснили

Политолог Энтина: Сербия повышает уровень боевой готовности, чтобы упредить провокации

Сербия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы упредить албанские провокации и продемонстрировать готовность защитить сербов. Но за этим не стоит искать потенциал серьезной эскалации. Так в беседе с «Лентой.ру» оценила вероятность военного столкновения профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Ничего экстраординарного

Стало известно, что в Сербии повысили уровень боевой готовности. Об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич. Глава ведомства объяснил, что такие меры связаны с эскалацией ситуации в Косове и Метохии, где власти начали запрещать сербские автомобильные номера. По его словам, сегодня утром косовары вынесли первое предупреждение гражданину Сербии за номерные знаки.

На самом деле периодическая эскалация напряженности на юге Сербии, Косове и Метохии — это не редкость. Ничего экстраординарного Екатерина Энтина политолог

«И приштинские часто приводят свои подразделения в состояние повышенной боевой готовности, и сербы на любую эскалацию, которая предполагается в крае, все последние годы дают сообщение о приведении войск в состояние повышенной боевой готовности. Поэтому исключительной и серьезно настораживающей эта ситуация не является», — заявила Энтина.

Причина напряженности

Политолог напомнила, что конфликт из-за сербских номеров на территории Косова начался еще летом.

«В соответствии с ультиматумом, выдвинутым Приштиной летом, сербы края должны были до 31 октября заменить сербские регистрационные автомобильные знаки на "косовские". Практически никто этого не сделал. При международном посредничестве была достигнута договоренность, что процесс замены номеров продлят до 21 апреля. При этом до конца года сербы будут получать повестки, призывающие провести замену, а также штрафы в случае получения повестки и ее неисполнения», — рассказала она.

В период с 21 января по 21 апреля по настоянию Приштины процесс должен быть завершен Екатерина Энтина политолог

Сербы же заявили, что в случае любого насилия и беспорядков со стороны албанцев выйдут на улицу, поделилась Энтина. И то, и другое, то есть ультиматумы с обеих сторон, — стандартная для края ситуация, в большей степени направленная на привлечение внимания международного сообщества к проблеме, добавила политолог.

«Вместе с тем, с точки зрения межэтнических противоречий, а также игнорирования западным сообществом участившихся притеснений сербов края на бытовой почве, ситуация в Косове и Метохии за последние три года существенно деградировала», — отметила она.

В этой связи нельзя исключать, что мелкие стычки, особенно на погранпереходах, будут в ближайшие дни, а также в районе 21 ноября, 21 января и 21 апреля Екатерина Энтина политолог

В августе представители Сербии и самопровозглашенной республики Косово смогли согласовать передвижение через границу.

В июле произошло обострение на границе Сербии и Косова. В северных районах Косова сработала воздушная тревога, а сербы начали строить баррикады сразу в нескольких приграничных зонах. Кроме того, в этих районах были слышны выстрелы.