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15:46, 1 ноября 2022Россия

В Генштабе предложили ужесточить закон о передаче россиянами данных в военкоматы

В Генштабе предложили ужесточить законодательство о передаче данных в военкоматы

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В России стоит ужесточить законы, которые касаются передачи актуальных данных об изменении семейного положения или состояния здоровья в военные комиссариаты. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин во время круглого стола в Совфеде, пишет РБК.

Чтобы обязать россиян сообщать о себе актуальные данные в военкоматы, необходимо изменить законы, заявил Побирохин, отметив, что военные комиссариаты не могут сразу своевременно обновить данные о 25 миллионах гражданах.

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«Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных "Горизонт-МР"», — сказал генерал-майор.

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов в сентябре обвинил в ошибочной мобилизации самих мобилизованных. Он заявил, что ошибки случились в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил модернизировать систему военкоматов в стране. Он заявил, что работа комиссариатов должна быть выстроена на современном уровне. Глава государства объяснял бестолковщину в ходе мобилизации старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями.

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Анастасия Шейкина
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