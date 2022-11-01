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12:22, 1 ноября 2022Россия

В Совфеде призвали Генштаб активнее отвечать россиянам по вопросам о мобилизации

Сенатор Бондарев призвал Генштаб активнее отвечать россиянам по вопросам о мобилизации

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Сотрудникам главного организационно-мобилизационного управления Генштаба следует активнее отвечать гражданам, которые задают вопросы, желая получить необходимую информацию по частичной мобилизации. С таким призывом выступил председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Виктор Бондарев, передает РИА Новости.

Он отметил, что некоторые запросы от россиян по частичной мобилизации Генштабом игнорируются.

«Негативная информация вами не опровергается, вы молчите почему-то постоянно, вместо того, чтобы собрать все эти вопросы и провести какую-то пресс-конференцию, ответить на те или иные вопросы», — сказал Бондарев.

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По мнению сенатора, подобная ситуация вредит репутации Минобороны России.

31 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении в стране призыва в рамках частичной мобилизации.

Он подчеркнул, что 260 тысяч резервистов не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

28 октября глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу доложил Путину о завершении в стране частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в регионах России была объявлена с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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