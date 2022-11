Опубликован беспрецедентный снимок остатка сверхновой в Парусах

Телескоп VLT запечатлел остаток сверхновой в Парусах в беспрецедентном разрешении

Телескоп VLT (Very Large Telescope) Европейской южной обсерватории в Чили запечатлел остаток сверхновой в южном созвездии Парусов. Снимок с беспрецедентной детализацией опубликован на сайте EOS.

Мозаичное изображение было получено в ходе нескольких наблюдений с помощью широкоугольной камеры OmegaCAM с разрешением 268 миллионов пикселей, которая снабжена несколькими световыми фильтрами. Для получения снимка использовались фильтры, пропускающие свет пурпурного, синего, зеленого и красного цветов.

Остаток сверхновой в Парусах, расположенный в 800 световых лет от Земли, был порожден взрывом гигантской звезды около 11 тысяч лет назад. Когда звезда вспыхнула, ее внешние слои были выброшены в межзвездную среду, создавая гигантскую структуру из нитей. Сверхновая также породила нейтронную звезду типа пульсар, который в секунду совершает 10 оборотов вокруг своей оси. Этот объект находится за пределами изображения, около левого верхнего угла.

Фото: ESO

Тонкая структура розовых и оранжевых облаков является следствием ударных волн, которые прошли через окружающий газ, сжимая его и создавая сложный разноцветный рисунок. Высвобождаемая энергия при этом нагревает газовые нити, заставляя их ярко светиться.

VLT принадлежит Национальному институту астрофизики в Италии, INAF, а его 2,6-метровое зеркало делает телескоп одним из крупнейших инструментов, предназначенных для наблюдения за ночным небом в видимом свете. Изображение остатка сверхновой является результатом обзора VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+). Цель VPHAS+ состоит в нанесении на карту значительной части Млечного Пути, позволяя астрономам лучше понять, как звезды формируются, эволюционируют и умирают.