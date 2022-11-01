В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях

Воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины — Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом пишет ТАСС.

До этого во вторник, 1 ноября, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Днем 1 ноября воздушную тревогу объявили на востоке и в центральной части Украины. Сирены звучали в пяти областях страны — Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. Кроме того, Киев объявил воздушную тревогу и на подконтрольной ему территории Донецкой народной республики. Утром на Украине объявляли тревогу по всей стране. В том числе в Киеве, где городская администрация попросила жителей проследовать в укрытия.