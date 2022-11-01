В России высказались о вероятности втягивания Молдавии в конфликт с Украиной

Депутат Чепа исключил втягивание Молдавии в конфликт с Украиной на текущем этапе эскалации

При эскалации напряженности между Россией и Украиной география конфликта может быть расширена, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность втягивания Молдавии в конфликт.

Падение на территории Молдавии обломков ракеты, сбитой украинской системой противовоздушной обороны (ПВО) — плохой сигнал, считает депутат.

«Любая эскалация напряжения в любом регионе может вызвать реакцию соседней страны. В данном конкретном случае надо рассматривать отдельно такой момент. Я не думаю, что здесь была какая-то прямая угроза Молдавии и со стороны России, и со стороны украинских Вооруженных сил. Эскалация напряженности может естественно вызвать очень тяжелые последствия», — сказал Алексей Чепа.

Я бы не хотел рассматривать такие варианты, которые бы привели к вступлению Молдавии в конфликт. Надо сделать все, чтобы этого не произошло Алексей Чепа депутат Госдумы

Об инциденте 31 октября сообщило МВД республики Молдавии. Обломки ракеты упали в селе Наславча, которое находится на границе с Винницкой областью Украины. В результате случившегося никто не пострадал, но в некоторых зданиях выбиты окна.

Россия с 10 октября усилила обстрелы украинской территории. Москва утверждает, что во время атак уничтожаются инфраструктурные объекты, используемые в военных действиях.