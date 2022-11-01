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18:38, 1 ноября 2022Спорт

Чемпион UFC предрек Махачеву большие проблемы в поединке с ним

Чемпион UFC Александр Волкановски предрек бойцу Исламу Махачеву проблемы в поединке с ним

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio предрек россиянину Исламу Махачеву большие проблемы в поединке с ним.

«Я буду много двигаться. Он попытается схватить мою ногу, но для этого ему потребуется занять правильное положение. Ему потребуется время, чтобы приспособиться. Он никогда не встречался с бойцами с такой расчетливой работой ног», — заявил спортсмен. Волкановски назвал предстоящий поединок самой сложной головоломкой в жизни Махачева.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. После поединка Махачев бросил вызов Волкановски.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

Анастасия Борисова
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