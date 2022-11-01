Преступник вернулся в обворованный магазин за забытым iPhone и был арестован

KTUL: вор забыл iPhone на месте преступления и вернулся за ним

Полиция американского города Талса, штат Оклахома, арестовала преступника, который обворовал магазин сотовой связи и вернулся на место преступления за забытым iPhone. Об этом сообщает KTUL.

Ранним утром в магазине телекоммуникационной компании AT&T сработала сигнализация. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что электричество в помещении было отключено, одно из окон разбито, а с витрин похищены выставочные образцы телефонов, зарядные устройства и другие товары. Всего вор вынес технику на сумму одна тысяча долларов (61,7 тысячи рублей).

В ходе осмотра в магазине обнаружился явно использовавшийся iPhone. Хозяина гаджета среди сотрудников торговой точки не нашлось, и полицейские изъяли его в качестве вещественного доказательства.

Когда правоохранители уехали, мужчина по имени Диллон Слэк появился около магазина и попытался зайти внутрь. Он заявил, что забыл свой мобильник в торговом зале и хочет забрать его. Работники сообщили о мужчине в полицию. Слэку они сказали, что телефона в магазине нет, и он уехал на автомобиле Jeep Cherokee с отсутствующим правым крылом.

Позже полицейский обнаружил этот автомобиль припаркованным на стоянке. Слэк сам подошел к полицейскому и заявил, что его зовут Мэтт Деймон. Сотрудник правоохранительных органов арестовал мужчину. Другой полицейский разыскал и арестовал отца Слэка Дэвида МакКоллоу. Мужчина признался в совершении кражи и заявил, что во время совершения преступления отец ждал его в машине.

Обоим задержанным предъявили обвинения в совершении кражи и выдаче себя за другое лицо.

Ранее сообщалось, что вор в американском городе Сан-Рафаэль, штат Калифорния, забыл ключи на месте преступления в компании по производству пончиков и вернулся за ними. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь установить личность совершившего кражу преступника.

