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17:57, 2 ноября 2022Мир

Швейцария ввела санкции против Ирана из-за беспилотников

Швейцария решила принять санкции ЕС за поставки иранских беспилотников

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Швейцария решила принять санкции Европейского союза (ЕС) за «поставку иранских беспилотников в Россию». Об этом сообщает Reuters.

Однако департаменты экономики и иностранных дел отказались возобновлять ограничения против Ирана, введенные в связи с подавлением вспыхнувших в республике протестов из-за смерти 22-летней Махсы Амини. «Решение было принято с учетом всех внутренних и внешнеполитических интересов Швейцарии», — заявили в правительстве.

Ранее ЕС ввел санкции против изготовителей иранских дронов. Меры приняты, в частности, против Shahed Aviation Industries, производящих беспилотные летательные аппараты в республике. Помимо этого, ограничения коснутся трех иранских генералов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данные о якобы использовании Россией иранских беспилотников притянутыми за уши. По ее словам, заявления США и их союзников о поставках используются для давления на Тегеран. Захарова подчеркнула, что слухи о БПЛА опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями.

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Анжелика Бережная
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