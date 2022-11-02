В России начали продавать товары закрывшегося Decathlon

Товары закрывшегося в России Decathlon начали продавать в маркетплейсе «Яндекс Маркет»

Россияне получили возможность приобрести продукцию французского бренда Decathlon, магазины которого закрылись в стране в июне. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что товары указанной марки начали продавать в маркетплейсе «Яндекс Маркет». Так, в ассортименте упомянутого онлайн-магазина представлены тренажеры, инвентарь для летних и зимних видов спорта, а также фитнес-аксессуары и вещи для рыбалки. При этом неизвестно, станет ли в будущем доступна к покупке одежда и обувь производства Decathlon.

По информации издания, «Яндекс Маркет» начал реализацию продукции иностранного бренда, выкупив у компании остатки товаров, которые остались на российских складах.

29 марта стало известно, что французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановила деятельность в России. Руководство компании подчеркнуло, что данное решение вызвано трудностями в логистических цепочках.

В июне представители организации дали распоряжение закрыть все точки продаж, а также остановить прием заказов в интернет-магазине до тех пор, пока не удастся наладить бесперебойные поставки. Руководство, в свою очередь, пообещало работникам, что сокращений не будет и магазины обязательно возобновят работу.