В Черкасской области дрон попал в объект инфраструктуры

Глава Черкасской области Игорь Табурец заявил о попадании дрона в объект инфраструктуры

Ночью в Черкасской области Украины дрон попал в объект инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

«Два [дрона] сбиты силами ПВО (противовоздушной обороны – прим. «Ленты.ру»). Один попал в объект инфраструктуры», — написал он. Табурец отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

31 октября глава Черкасской областной военной администрации сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате ракетных ударов. «В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают», — уточнил Табурец.

В тот же день в регионе загорелся объект энергетики. Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Украины отметила, что пожар удалось ликвидировать. Как утверждают в ведомстве, над устранением последствий возгорания работали 15 единиц техники и 73 сотрудника экстренных служб.