Жена Карпова рассказала об отключении гроссмейстера от аппарата ИВЛ
Жена российского гроссмейстера Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала, как врачи оценивают состояние шахматиста. Ее слова приводит «Российская газета».
«Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжелый больной», — сказала Буланова. Она добавила, что у Карпова началась пневмония, которая осложняет лечение.
Супруга шахматиста также заявила, что его вскоре отключат от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Как заговорит, запишу его обращение», — заявила она.
Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского.
Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.