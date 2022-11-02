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18:00, 2 ноября 2022Спорт

Жена Карпова рассказала об отключении гроссмейстера от аппарата ИВЛ

Жена Анатолия Карпова Наталья рассказала, что шахматиста вскоре отключат от аппарата ИВЛ
Анатолий Карпов

Анатолий Карпов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Жена российского гроссмейстера Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала, как врачи оценивают состояние шахматиста. Ее слова приводит «Российская газета».

«Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжелый больной», — сказала Буланова. Она добавила, что у Карпова началась пневмония, которая осложняет лечение.

Супруга шахматиста также заявила, что его вскоре отключат от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Как заговорит, запишу его обращение», — заявила она.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Ксения Курашкина
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