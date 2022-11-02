Жена Карпова рассказала об отключении гроссмейстера от аппарата ИВЛ

Жена Анатолия Карпова Наталья рассказала, что шахматиста вскоре отключат от аппарата ИВЛ

Жена российского гроссмейстера Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала, как врачи оценивают состояние шахматиста. Ее слова приводит «Российская газета».

«Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжелый больной», — сказала Буланова. Она добавила, что у Карпова началась пневмония, которая осложняет лечение.

Супруга шахматиста также заявила, что его вскоре отключат от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Как заговорит, запишу его обращение», — заявила она.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.