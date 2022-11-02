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11:48, 2 ноября 2022Экономика

МВД захотело покупать ноутбуки и автомобили без предельной цены

МВД запросило право покупать технику без привязки к предельным ценам
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Министерство внутренних дел (МВД) России запросило право покупать технику и автомобили без привязки к предельным ценам, следует из проекта постановления правительства, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

МВД указывает, что хочет добиться снижения рисков срыва закупок радиоэлектронной продукции и транспортных средств «в условиях санкций со стороны недружественных государств». В пояснительной записке ведомство отметило, что цены на закупаемые товары выросли.

В итоге от потенциальных поставщиков планшетов, ноутбуков и транспортных средств поступают предложения, «существенно превышающие предельные цены», определенные постановлениями правительства. Документ предполагает, что действие правил закупок в части предельной цены может быть приостановлено до 31 декабря 2023 года.

В ведомстве при этом утверждают, что дополнительных расходов из федерального бюджета реализация проекта не потребует, однако есть вероятность «снижения объема имущества в количественном выражении».

В связи с началом военной операции на Украине Россию покинули многие поставщики техники, включая поставщиков автомобилей, а собственное производство машин существенно снизилось. Продажи автомобилей на фоне ограничения предложения и роста цен также сократились.

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Платон Щукин
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