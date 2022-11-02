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16:21, 2 ноября 2022Экономика

Российский гигант передумал продавать активы в стране

Российский производитель золота Polymetal передумал продавать активы в стране

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Компания Polymetal, один из крупнейших российских производителей золота, передумала продавать активы в России. Об этом сообщил глава компании Виталий Несис, пишет ТАСС.

Целью российского гиганта является поддержание акционерной стоимости компании, рассказал Несис. Он добавил, что наилучшим сценарием для Polymetal станет разделение активов между двумя юрисдикциями. Это позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах.

В настоящее время компания продает золото из России азиатским странам, а также Казахстану, в то время как раньше большая часть металла поставлялась через российские банки в Лондон, отметил топ-менеджер. По итогам девяти месяцев 2022 года продажи золота компании снизились в годовом выражении на 19 процентов, до 816 тысяч тройских унций. При этом продажи серебра за аналогичный период выросли на 20 процентов, до 15,1 миллиона унций.

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Polymetal задумалась об избавлении от имущества в России в конце июля — тогда соответствующее заявление компании было опубликовано на сайте Лондонской биржи (LSE). В нем было указано, что в случае если потенциальная сделка завершится, компания сфокусируется в первую очередь на своей деятельности в Казахстане.

О продаже долей в действующих активах в России в апреле задумывался еще один крупный производитель золота — Petropavlovsk: из-за западных санкций компания столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции. В августе производитель решил продать все активы Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

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Мария Грушко
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