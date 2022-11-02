Оценена опасность сейсмособытий в Японском море после пусков ракет КНДР

Опасности сейсмособытий в Японском море после пусков ракет КНДР не зафиксировали

Специалисты не зафиксировали сейсмособытий в Японском море после пусков ракет Северной Кореей, сообщил представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, пишет РИА Новости.

Эксперты оценили опасность сейсмособытий после пусков ракет КНДР. По их словам, одна из выпущенных Северной Кореей ракет упала в международных водах на 26 километров южнее северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.

«Радиационный фон составляет 9-11 мкР/ч при норме в 12-14 мкР/ч», — указало издание.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал поручениезаставить КНДР заплатить за свои провокации.

Утром в среду, 2 ноября, стало известно, что КНДР запустила по меньшей мере десять ракет разных типов.