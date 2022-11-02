Футболист клуба РПЛ рассказал о работе на складе

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, что работал на складе автозапчастей

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о работе на складе автозапчастей. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист совмещал эту работу с выступлением за вторую команду крымского клуба «Крымтеплица». «Выживал как мог. Не тренировался, просто на игры приезжал», — поделился игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нападающий также раскрыл размер заработка в тот период. «Зарплата на складе? 20 [тысяч рублей] с копейками. Плюс за каждую игру давали по 4-5 тысяч, мне было достаточно в тот момент», — признался футболист.

26-летний Сычевой играет в составе «Оренбурга» с 2021 года. В текущем сезоне он забил 11 мячей в 13 матчах и с этим показателем входит в тройку лучших бомбардиров РПЛ. Ранее форвард выступал за «Иртыш» (в сезоне-2020/2021) и «Крымтеплицу» (с 2016 по 2020 год).

1 ноября бывший футболист «Зенита» Михаил Зарицкий назвал размер зарплат в Люксембурге. По его словам, почтальон получает около 6-7 тысяч евро в месяц. Зарицкий отметил, что многие футболисты сборной Люксембурга совмещают спорт с работой по другим специальностям.