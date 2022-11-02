Россиянам дали советы по профилактике ВИЧ

Депутат Леонов посоветовал россиянам раз в год проверяться на ВИЧ

Для профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) необходимо пользоваться контрацептивами и средствами предохранения — презервативами, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Советы он озвучил в беседе с «Лентой.ру».

Данные и статистика

В России с 2020 по 2030 год прогнозируется выявление 660 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Также он рассказал, что в России на сегодняшний день ВИЧ выявлен у одного процента населения.

Эти цифры реальные Сергей Леонов депутат Госдумы

«Статистика по выявлению ВИЧ давно ведется в нашей стране. На основе этой статистики рассчитывается бюджет по программе борьбы с ВИЧ-инфекцией и по программе закупки лечебных препаратов для пациентов. Поэтому эта статистика необходима, и она всегда максимально достоверна», — сообщил Леонов.

Депутат отметил, что до 2030 года прогнозируется еще 660 тысяч пациентов с вирусом иммунодефицита человека. А это означает, что заболевание распространяется, добавил он.

«Когда был пик коронавирусной инфекции, возникал информационный вопрос: мы занимаемся ковидом, безусловно, это серьезная эпидемия, но у нас до сих пор в стране идет фактически эпидемия, а возможно, и пандемия ВИЧ. И не только у нас, а во всем мире. Просто про это никто не говорит. Это как само собой разумеющееся. И еще туберкулез. Это две инфекции, которые требуют очень серьезного государственного подхода в лечении и профилактики», — заявил он.

Системе здравоохранения важно сократить число людей, которые болеют этим заболеванием Сергей Леонов депутат Госдумы

Профилактика и осознанный выбор

Иммунолог напомнил, что вирус иммунодефицита человека в большей степени передается через половые контакты. Зачастую это гомосексуальные половые контакты, добавил Леонов.

«Во-первых, для профилактики необходима пропаганда традиционных ценностей. Недавно в первом чтении был принят законопроект по этому поводу. Это тоже очень важный момент», — считает он.

Во-вторых, все прекрасно знают, что для профилактики ВИЧ необходимо пользоваться контрацептивами и средствами предохранения — презервативами Сергей Леонов депутат Госдумы

«Если все будут пользоваться контрацепцией, то это будет иметь большое значение. А в-третьих, очень важно ранее выявление этого заболевания. Потому что человек долгое время может не знать, что болен ВИЧ, и неосознанно может переносить его. Нужно хотя бы раз в год обследоваться на ВИЧ-инфекции», — перечислил депутат.

Он поделился, что система российского здравоохранения по ВИЧ уже выстроена. Вопрос стоит в желании защищать половые контакты, убежден Леонов.

«Если человек сам по себе не задумывается, что мы с этим сделаем? Ничего. Комплекс мер предпринимается. Пока вакцины от вируса иммунодефицита не появится, то, конечно, мы эту болезнь полностью не победим. Вопрос к профилактике и к сознательному отношению к своему здоровью», — заключил иммунолог.

Ранее инфекционист Татьяны Ковалевой сообщила, что в первые три месяца заболевания симптомы наблюдаются у 50-90 процентов зараженных. Среди первых симптомов ВИЧ выделяют лихорадку, озноб, увеличение лимфатических узлов, а также боль в горле и сыпь на коже.