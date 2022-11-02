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13:20, 2 ноября 2022Россия

В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с Россией

Песков назвал делом поляков строительство забора на границе с Россией

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал строительство Польшей забора с колючей проволокой на границе с Россией делом поляков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отказался давать дальнейшие комментарии по поводу ситуации и предложил журналистам задать соответствующий вопрос польской стороне.

Ранее стало известно, что Польша начала строительство забора на границе с Калининградской областью. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что высота сооружения из колючей проволоки составит 2,5 метра, а ширина — три метра. По его словам, уже со среды, 2 ноября, на месте строительства начали работать саперы.

1 октября сообщалось, что Польша закончила возведение стены на границе с Белоруссией. Комментируя завершение работ представитель спецслужб страны Станислав Зарин назвал польскую границу самой защищенной в Европе. Он также констатировал полную блокировку незаконного въезда на территорию государства.

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Константин Лысяков
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