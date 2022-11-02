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18:46, 2 ноября 2022Россия

Виновника аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве задержали

Прокуратура Москвы сообщила о задержании виновника аварии с раздавившим такси грузовиком

Фото: Александр Миридонов/ Коммерсантъ

Виновника аварии в центре Москвы, в результате которой было раздавлено такси с водителем и пассажиром, задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«27-летний виновник ДТП на улице 1905 года задержан», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в Москве. Грузовик на большой скорости врезался в такси, которое припарковалось на специальной разметке за автобусом. В результате легковая машина была раздавлена между двумя транспортными средствами.

На кадрах с моментом происшествия видно, что за несколько секунд до аварии в такси села женщина. Водитель и его пассажирка скончались.

Сразу после ДТП 27-летний водитель грузовика сбежал с места происшествия.

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Никита Абрамов
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