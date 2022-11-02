«Известия»: в 2022 году продажи автозапчастей на маркетплейсах выросли в 2-3 раза

В 2022 году россияне резко нарастили покупки автозапчастей в интернете — на маркетплейсах Wildberries и Ozon отмечен рост спроса в три и два раза, рассказали «Известиям» представители торговых площадок. Чаще всего покупают различные расходники: моторные масла, лампочки, колодки, фильтры, свечи зажигания и другое.

На «Авито» продажи увеличились на 30 процентов. Представители сервиса онлайн-объявлений объясняют повышенный интерес к автозапчастям желанием россиян запастись впрок, широким ассортиментом, услугой доставки и возможностью приобрести те детали, которые отсутствуют в обычных автомагазинах.

По данным Wildberries, самыми популярными являются детали для отечественных машин. Среди комплектующих для иномарок массового сегмента наибольший спрос наблюдается на детали для Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Renault Duster.

По мнению майора ГИБДД в отставке Виктора Кондрашина, при покупке автозапчастей маркетплейсе значительно возрастает шанс получить некачественный товар или контрафакт по сравнению с покупкой в специализированном магазине. Существует также риск, что автосалон откажется устанавливать чужие запчасти или поднимет стоимость ремонта — обычно ее завышают на 10–15 процентов, добавил член правления Союза автосервисов России, заместитель директора «Автокомплекс ЕвроАвто» Илья Плисов.

В октябре сразу несколько иностранных автопроизводителей задумались об ограничении деятельности в России или полностью ушли с рынка: среди них Kia, Mercedes-Benz, Ford и Volkswagen. Финский производитель шин Nokian Tyres сообщил о продаже своего российского бизнеса «Татнефти».

