Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 3 ноября 2022Россия

Кадыров раскрыл причину увольнения Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни

Кадыров заявил, что Алаудинов был уволен с поста секретаря Совбеза Чечни из-за повышения

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов покинул пост в связи с повышением по службе. Причину увольнения раскрыл глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам чеченского лидера, Алаудинов с начала спецоперации оставался на линии соприкосновения, командуя спецназом «Ахмат». Находясь на посту секретаря Совбеза Чечни, он три месяца провел в Луганской народной республике. За это время бойцы спецназа «Ахмат» «не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику».

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР», — написал Кадыров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Херсоне произошел мощный взрыв
Лайнер МС-21 сможет контролировать состояние крыла
ПВО России сбила четыре ракеты над Херсоном
Пес проглотил камень и разорил хозяев на 283 тысячи рублей
89-летний российский пенсионер убил и расчленил свою жену
Кадыров раскрыл причину увольнения Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни
Лоукостер «Победа» возобновит рейсы в еще одну зарубежную страну
Сексолог связала длину ног мужчины с его темпераментом в постели
Тишковец обещал москвичам погоду «без Армагеддона»
Вышедший из колонии блогер Бил раскрыл свои планы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.