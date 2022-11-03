Кадыров раскрыл причину увольнения Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни

Кадыров заявил, что Алаудинов был уволен с поста секретаря Совбеза Чечни из-за повышения

Бывший секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов покинул пост в связи с повышением по службе. Причину увольнения раскрыл глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам чеченского лидера, Алаудинов с начала спецоперации оставался на линии соприкосновения, командуя спецназом «Ахмат». Находясь на посту секретаря Совбеза Чечни, он три месяца провел в Луганской народной республике. За это время бойцы спецназа «Ахмат» «не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику».

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР», — написал Кадыров.