Россия обвинила Великобританию в передаче подводных беспилотников Украине

МИД России заявил о наличии данных о передаче Лондоном Киеву подводных беспилотников

Имеется информация, что ВМС Великобритании передали Украине определенное количество беспилотных подводных аппаратов. С таким обвинением выступили в МИД России, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

В ведомстве также заявили, что Лондон обучает в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей, в частности готовит их к управлению беспилотниками, предназначенными для поражения кораблей.

В связи с этим британскому послу в РФ Деборе Броннерт был выражен решительный протест. «В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям», — сказано в тексте.

При этом Лондон не скрывал и ранее публично заявлял о намерении передать Киеву подводные дроны — они предназначались для поиска мин на глубине до 100 метров. В украинском Генштабе также сообщали, что в течение ближайших месяцев флот Соединенного Королевства совместно с американскими партнерами начнет обучать использованию подводных дронов военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об атаке ВСУ, совершенной с помощью беспилотников, стало известно утром 29 октября. По данным властей Севастополя, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не были поражены, жертв и пострадавших нет. Позднее сообщалось, что в акватории вблизи города был ликвидирован надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты.