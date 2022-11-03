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11:53, 3 ноября 2022Россия

Губернатор Севастополя раскрыл подробности поисков выброшенных в море дельфинов

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о начале поисков выброшенных в море дельфинов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе в 7 утра началась операция по спасению выброшенных в море дельфинов. Подробности поисков раскрыл губернатор Михаил Развожаев на своей странице в Telegram.

По его словам, пока специалисты видели только одного дельфина. К нему не удалось приблизиться и определить, было ли это один их разыскиваемых животных.

Развожаев рассказал, что операцию проводят Севприроднадзор, Центр обеспечения гражданской защиты Севастополя и специалисты дельфинария из Коктебеля. Кроме того, поиски дельфинов контролирует территориальное отделение Росприроднадзора.

Губернатор также обратился к жителям Севастополя с просьбой сообщать о случаях наблюдения дельфинов. Развожаев пообещал оперативно проверять указанные направления.

Ранее стало известно, что в Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов. Животных обнаружили возле местного пляжа. Как рассказал Развожаев, млекопитающих отпустил в море владелец дельфинария Flipper в парке Победы. Глава региона заявил, что к расследованию инцидента подключена полиция и прокуратура. Губернатор также подчеркнул, что, по словам специалистов, дельфины могут погибнуть в море, так как привыкли к другим условиям обитания.

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что млекопитающих могли выбросить в море из-за спора между двумя дельфинариями. Она подчеркнула, что двух выброшенных на берег животных погрузят на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Поиски еще двух дельфинов продолжаются.

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Константин Лысяков
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