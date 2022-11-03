Федор Емельяненко обратился к раскритиковавшему ММА Карелину

Боец Федор Емельяненко заявил Александру Карелину, что MMA признали во всем мире

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко обратился к раскритиковавшему вид спорта трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру Карелину. Его слова приводит ТАСС.

Емельяненко обратил внимание на то, что ММА — вид спорта, официально признанный в России и во всем мире. «Не понимаю, почему люди позволяют себе дискредитировать ММА и тем более сравнивать его с алкоголем. Сейчас как никогда важно, чтобы спортсмены были единым целым, а не разделялись на достойных или нет», — заявил он.

31 октября Карелин говорил, что отказывается считать MMA видом спорта и сравнил борьбу со смесью водки с пивом. Спортсмен добавил, что не понимает, как можно смешать навыки, полученные при занятиях различными видами единоборств.

В 1999 году Карелин провел единственный в карьере бой по правилам ММА. Тогда он подрался с японцем Акирой Маедой. Россиянин победил судейским решением, пропустив два удара в самом начале встречи.