Девушка не смогла есть неделю из-за желания обрести идеальный подбородок

TikTok-блогерша Джоди ввела филлеры в челюсть и осталась с опухшей щекой

Жительница Австралии рассказала, что у нее было желание обрести идеальный подбородок, из-за которого она осталась с опухшей щекой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам блогерши Джоди, она мечтала скорректировать форму подбородка, сделав его контуры более четкими. Для этого пользовательница сети с никнеймом @jodieva записалась на процедуру, на которой ей ввели филлеры в челюсть. «Ситуация: ввела филлер в челюсть, чтобы чувствовать себя лучше», — подписала девушка видео.

Затем Джоди продемонстрировала результат данной манипуляции. На размещенных кадрах видно, что правая щека юзерши сильно опухла. «И это заканчивается тем, что это разрушило мою жизнь», — добавила она и отметила, что не могла есть неделю и ей потребовалось десять дней, чтобы восстановиться.

Зрители посочувствовали австралийке, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Со мной случилось то же самое! Но у меня опухли две щеки. Мне сказали, что у меня аллергия на наполнитель», «Я после этого мгновенно слегла с антибиотиками», «Все будет в порядке. Будьте сильными. Они задели нерв или что-то в этом роде. Это пройдет», «Я не могла полностью открыть рот в течение двух недель. Врачи сказали, что это из-за того, что они сделали укол в кровеносный сосуд, который лопнул, и на нем образовалась гематома. Худший опыт в моей жизни», — высказывались они.

В октябре блогерша Симранс никнеймом @skdhesi0 решила избавиться от морщин с помощью инъекций гелеобразного вещества у косметолога и едва не ослепла. На кадрах видно, что в глазу девушки лопнул сосуд, а под ним образовалась гематома. По словам героини материала, при введении замедляющего процессы старения филлера в зону слезной борозды врач повредил нерв.