Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:01, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск устроил опрос о свободе слова и политкорректности

Илон Маск устроил опрос в Twitter о свободе слова и политкорректности

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, новый владелец соцсети Twitter Илон Маск запустил опрос о том, что должны поддерживать рекламодатели: свободу слова или политическую «корректность». Голосование он устроил в своем аккаунте.

По состоянию на момент публикации новости, в опросе приняло участие 763 133 человека. Большинство из них (81,3 процента) проголосовали за первый вариант. Остальные 18,7 процентов респондентов сочли, что рекламодатели должны выбирать политкорректность.

27 октября Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам Илон Маск объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Материалы по теме:
Время решать. Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Время решать.Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
15 ноября 2021
«Мы все — подопытные крысы» Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
«Мы все — подопытные крысы»Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
11 октября 2021

Ранее Илон Маск пообещал Еврокомиссии соблюдать правила контроля контента в Twitter. Миллиардер связался с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном, чтобы заверить его в согласии площадки с требованиями ЕС о контроле контента. «Самопровозглашенный абсолютист свободы слова согласился провести встречу с Бретоном в ближайшие недели», — сообщало агентство Reuters.

Новые правила вступят в силу в 2024 году. Они включают в себя запрет рекламы, направленной на детей или основанной на чувствительных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды, а также разрешение правительствам ЕС требовать удаления незаконного контента, включая материалы, пропагандирующие терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России лишилось базы отдыха под Варшавой
Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине
В США назвали способ снизить вероятность усиления конфликта НАТО и России
Жену Бибера подняли на смех в сети за нелепый фотошоп на фото в нижнем белье
Стало известно о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине
Глава МИД Италии заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Определился окончательный список участников плей-офф Лиги чемпионов
Маск устроил опрос о свободе слова и политкорректности
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
В Турции допустили обращение к России за помощью в строительстве еще двух АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.