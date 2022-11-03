Маск устроил опрос о свободе слова и политкорректности

Илон Маск устроил опрос в Twitter о свободе слова и политкорректности

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, новый владелец соцсети Twitter Илон Маск запустил опрос о том, что должны поддерживать рекламодатели: свободу слова или политическую «корректность». Голосование он устроил в своем аккаунте.

По состоянию на момент публикации новости, в опросе приняло участие 763 133 человека. Большинство из них (81,3 процента) проголосовали за первый вариант. Остальные 18,7 процентов респондентов сочли, что рекламодатели должны выбирать политкорректность.

27 октября Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам Илон Маск объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Ранее Илон Маск пообещал Еврокомиссии соблюдать правила контроля контента в Twitter. Миллиардер связался с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном, чтобы заверить его в согласии площадки с требованиями ЕС о контроле контента. «Самопровозглашенный абсолютист свободы слова согласился провести встречу с Бретоном в ближайшие недели», — сообщало агентство Reuters.

Новые правила вступят в силу в 2024 году. Они включают в себя запрет рекламы, направленной на детей или основанной на чувствительных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды, а также разрешение правительствам ЕС требовать удаления незаконного контента, включая материалы, пропагандирующие терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.