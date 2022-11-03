В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники для части россиян

Депутат Бессараб оценила идею продлить новогодние выходные для жен мобилизованных с детьми

Работодатели могут добровольно предоставить дополнительные выходные женам мобилизованных, у которых есть дети, но в виде закона подобную инициативу принимать не стоит. Так идею продлить новогодние праздники для части россиян оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб сообщает «Дума ТВ».

Ранее с такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил сделать выходной предновогоднюю неделю — с 26 по 30 декабря — для россиянок, чьи мужья были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, и у кого есть дети до 14 лет.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам министра обороны Сергей Шойгу, в ряды вооруженных сил страны были призваны 300 тысяч человек.

После завершения частичной мобилизации военкоматы в России продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, заявил глава военного ведомства.