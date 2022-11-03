Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:41, 3 ноября 2022Россия

В Госдуме оценили идею продлить новогодние праздники для части россиян

Депутат Бессараб оценила идею продлить новогодние выходные для жен мобилизованных с детьми
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Daniil Silantev / Unsplash

Работодатели могут добровольно предоставить дополнительные выходные женам мобилизованных, у которых есть дети, но в виде закона подобную инициативу принимать не стоит. Так идею продлить новогодние праздники для части россиян оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб сообщает «Дума ТВ».

Ранее с такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил сделать выходной предновогоднюю неделю — с 26 по 30 декабря — для россиянок, чьи мужья были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, и у кого есть дети до 14 лет.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам министра обороны Сергей Шойгу, в ряды вооруженных сил страны были призваны 300 тысяч человек.

После завершения частичной мобилизации военкоматы в России продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, заявил глава военного ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
Мальчик подарил другу кроссовки и спас его от издевательств в школе
Парикмахеры дали рекомендации для удачной стрижки в домашних условиях
США призвали Совбез ООН рассмотреть новые ракетные запуски КНДР
Власти Белгородской области рассказали об обстреле села со стороны Украины
В России подсчитали зарегистрированных безработных
Три башни «Москвы-Сити» полностью обесточило
Названо возможное наказание раздавившему такси водителю грузовика
Задержание телефонного террориста спецназом МВД попало на видео
Российский боец отправился в зону СВО добровольцем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.