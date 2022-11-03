Арестованного в Норвегии российского бизнесмена оставят под стражей

NRK: суд в Норвегии оставил российского бизнесмена Якунина под стражей до 29 ноября

Апелляционный суд норвежской провинции Холугаланд оставил под стражей бизнесмена Андрея Якунина, задержанного за проведение фотосъемки с использованием беспилотника на Шпицбергене. Он пробудет в тюрьме до основного слушания дела, назначенного на 29 ноября. Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

В постановлении суда говорится, что Якунин дважды предоставил недостоверную информацию о своем российском паспорте. В частности, он показал фотографию российского паспорта с истекшим сроком действия и отрицал, что у него с собой есть действующий российский паспорт. Позднее такой документ был найден.

Суд отметил также противоречивость показаний Якунина о его поездках в Россию. Так, в заявлении говорится, что он не был в стране с начала пандемии COVID-19. Однако в ходе допроса он признался, что посещал Москву в декабре прошлого года.

Кроме того, у суда есть опасения, что Якунин может покинуть страну и уклониться от суда.

О задержании Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью бизнесмен не обращался.

Сам Якунин в суде попросил считать его гражданином Великобритании, после чего МИД страны заявил, что «лицо считается российским» даже при наличии другого гражданства.