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13:17, 3 ноября 2022Мир

В Кремле уточнили вопрос продления зерновой сделки

Песков заявил, что Кремль примет решение о продлении зерновой сделки после общей оценки

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вопрос продления участия России в зерновой сделке после 19 ноября будет решен лишь после общей оценки эффективности работы механизмов экспорта зерновых по акватории Черного моря. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков также уточнил, что возобновление участия России в сделке на данном этапе не означает ее автоматического продления, а соответствующее решение будет принято лишь после оценки реализации всех сторон и параметров договоренностей.

«Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки», — резюмировал Песков.

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. В ведомстве заявили, что российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию в ходе зерновой сделки, это решение обусловлено ее нейтралитетом и возможностями ее промышленности.

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Дмитрий Сотак
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