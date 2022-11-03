Пострадавшую в давке в Сеуле россиянку выписали из больницы

Пострадавшую в давке в Сеуле россиянку выписали из больницы, ее состояние нормальное

Россиянку, которая пострадала в масштабной давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина, выписали из больницы. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее.

Местные власти подтвердили дипведомству, что девушка выписана, ее состояние нормальное.

В результате давки 29 октября погибли четыре гражданки России. Возраст всех погибших девушек — от 20 до 30 лет.

Давка произошла в узком переулке Сеула вечером 29 октября. Власти заявили, что количество погибших достигло 154. В Южной Корее объявили национальный траур, который продлится до 5 ноября.