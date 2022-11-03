Россияне передумали покупать жилье на популярном курорте

Nedvex: россияне потеряли интерес к покупке первичного жилья в Сочи

Россияне потеряли интерес к покупке первичного жилья в Сочи. О том, что граждане передумали приобретать недвижимость на популярном курорте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Nedvex.

В январе–сентябре 2022 года объем продаж у девелоперов в Сочи сократился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В NF Group заявили, что сдерживаемый в начале года высокими ценами спрос на жилье снизился еще сильнее, из-за чего застройщики готовы делать скидки или пересматривать стоимость объектов. В «Бест-Новострой» добавили, что новые проекты будут выходить в продажу по сниженным ценам. В ближайшее время эксперты не ожидают повторения ажиотажного спроса на сочинское жилье, который наблюдался в 2020–2021 годах.

Снижение спроса отразилось на стоимости недвижимости — в некоторых сегментах началось снижение цен, в других динамика их роста замедлилась. В январе–сентябре 2022 года стоимость квартир в эконом-классе снизилась на восемь процентов, до 193 тысяч рублей за квадратный метр, а в комфорт-классе выросла на шесть процентов, до 270 тысяч рублей за «квадрат». При этом в аналогичный период 2021 года жилье в эконом-классе подорожало на 55 процентов, а в комфорт-классе — на 43 процента.

В то же время в Сочи продолжает увеличиваться объем предложения новостроек. В начале 2022 года показатель вырос на 62 процента. В «Авито Недвижимости» отметили, что во время падения спросы девелоперы выводят максимум экспозиции, чтобы привлечь клиентов.

По данным компании «ОНИКС-Недвижимость», сильнее всего покупкой жилья в Сочи интересуются москвичи. Доля запростов от жителей столицы составляет 22 процента об общего объема. Также объектами на курорте активно интересуются в Санкт-Петербурге и Краснодаре.