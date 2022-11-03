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20:56, 3 ноября 2022Спорт

Определился состав сборной России по футболу на матч с Таджикистаном

Футболисты Чалов и Джикия вошли в состав сборной России на матч с Таджикистаном

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Определился состав сборной России по футболу на ноябрьский тренировочный сбор и товарищеский матч с Таджикистаном. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В расширенный состав команды вошли 37 футболистов, среди которых есть голкипер Антон Шунин («Динамо»), защитник Георгий Джикия («Спартак»), полузащитник Антон Миранчук («Локомотив») и нападающий Федор Чалов (ЦСКА). Отмечается, что впервые в национальную команды вызваны форварды «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Владимир Сычевой из «Оренбурга».

28 октября стало известно, что Россия сыграет с Таджикистаном на выезде 17 ноября. Игра пройдет в Душанбе.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
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