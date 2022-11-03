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19:07, 3 ноября 2022Мир

США призвали Совбез ООН рассмотреть новые ракетные запуски КНДР

Reuters: США обратились в Совбез ООН для срочного заседания по теме ракетных запусков КНДР

Фото: Ahn Young-joon / AP

Представители США в Совбезе ООН обратились с просьбой провести срочное заседание касательно новых ракетных запусков со стороны Северной Кореи, в ходе которых, предположительно, была испытана в том числе и межконтинентальная баллистическая ракета. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам дипломатов, предложение о срочном заседании по теме КНДР было поддержано другими членами совета — представителями Великобритании, Франции, Албании, Ирландии и Норвегии. Американские представители призвали рассмотреть новые северокорейские запуски как сознательное решение об эскалации ситуации на Корейском полуострове.

3 ноября Северная Корея совершила новый пуск баллистической ракеты и 17 ракет малой дальности в сторону Японского и Желтого морей. В Японии в связи с этим объявлена тревога. В стране сработала автоматическая система оповещения, ее сигналы передают национальное телевидение и приложения на телефонах.

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Виктория Кондратьева
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