Усик рассказал о препятствии для боя с Фьюри

Александр Усик заявил, что не сможет подраться с Фьюри позже марта из-за соблюдения поста

Украинский боксер Александр Усик рассказал о препятствии для боя с британцем Тайсоном Фьюри весной. Его слова приводит Belfast Telegraph.

«Для меня было бы лучше подраться в феврале или начале марта, потому что я православный человек. Я не дерусь во время Великого поста перед Пасхой», — пояснил Усик. Он предложил провести поединок 4 марта, добавив, что пока не может назвать точную дату встречи из-за непредсказуемости поступков Фьюри.

Спортсмен также отметил важность поединка с британцем. «Я хочу подраться с Фьюри, потому что мне нужен четвертый пояс. И я не желаю драться с кем-то другим, пока не получу его», — заявил боксер.

Фьюри провел в профессиональной карьере 33 поединка, одержав 32 победы. Еще один бой с его участием закончился вничью. Британец — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.