Названы особенности переданных Украине подводных беспилотников

Военный эксперт Евсеев рассказал о малозаметности переданных Киеву подводных беспилотников

Подводные беспилотники, которые украинские военные использовали при атаке на Севастопольскую бухту, могли поставить Киеву из Великобритании. Об особенностях аппаратов рассказал военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с News.ru.

«Беспилотники, использованные ВСУ при ударе в Севастополе, есть подозрения, что они сделаны в Британии. (...) Думаю, что у нас есть достаточно много фактов, что их передала Киеву именно Британия. (...) Они могут быть использованы для доставки заряда, взрывчатки. Их, конечно, можно обнаружить. Но дело в том, что они небольшого размера, они маленькие. Они есть полупогруженные, есть подводные», — рассказал Евсеев.

Эксперт предположил, что аппараты используют стелс-технологию, поэтому беспилотники трудно обнаружить. Он отметил, что радиус действия малозаметных аппаратов небольшой, а носителями для них служили рыбацкие лодки или гражданские суда.

В августе представитель Центрального конструкторского бюро «Рубин» сообщил, что подводный беспилотный аппарат «Суррогат-В» может создавать акустический портрет подлодки и принимать огонь на себя.

В том же месяце издание The Drive писало, что перспективная российская подлодка «Арктур» сможет нести подводные беспилотники «Суррогат».