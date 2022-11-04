Россия выступила против угрожающей Корейскому полуострову военной активности

Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева против угрожающей Корейскому полуострову активности

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия выступает против любой военной эскалации, угрожающей безопасности Корейского полуострова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что за последнее время ситуация на Корейском полуострове сильно обострилась. Причина заключается в стремлении США «принудить Пхеньян к одностороннему разоружению с помощью санкционного и силового давления».

Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что Москва отметила, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове продолжает деградировать. По словам дипломата, окно возможностей для урегулирования обстановки не было своевременно использовано.