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21:06, 4 ноября 2022Спорт

Черчесов оценил выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Тренер Черчесов назвал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы промежуточным этапом

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил выход команды в плей-офф Лиги Европы. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист отказался считать результат команды успехом и назвал его промежуточным этапом. «Очень важный и для клуба, и для нашего тренерского штаба. Приятное мгновение, но надо продолжать в том же духе», — заявил он.

«Ференцварош» досрочно обеспечил себе место в плей-офф турнира. Венгерская команда набрала десять очков и заняла первое место в группе H.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России.

Дарья Коршунова
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