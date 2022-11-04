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17:25, 4 ноября 2022Спорт

Махачев оценил вероятность смены весовой категории

Чемпион UFC Махачев заявил, что ему было бы интересно подняться в другую весовую категорию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев оценил вероятность смены весовой категории. Его слова приводит ТАСС.

«Насчет перехода вниз на весовую категорию — нужно подумать, имеет ли это смысл, поговорить с командой. Нужно будет гонять столько веса. А подняться в другую весовую категорию было бы интересно», — заявил спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Махачев отметил, что ему нравятся вызовы, и он любит соперничать.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).

Дарья Коршунова
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