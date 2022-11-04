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12:47, 4 ноября 2022Спорт

В Федерации шахмат России рассказали о выздоровлении Карпова

В Федерации шахмат России сообщили, что Анатолий Карпов идет на поправку

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Федерации шахмат России (ФШР) раскрыли новые подробности состояния гроссмейстера Анатолия Карпова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку», — сказал член наблюдательного совета ФШР Альберт Степанян. Он отметил, что гроссмейстера, вероятнее всего, не выпишут в пятницу, 4 ноября, как ранее предполагала супруга Карпова.

1 ноября жена шахматиста Наталья Буланова рассказала о его самочувствии. «Никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают», — заявила Буланова. Она подчеркнула, что мужа должны выписать к концу недели.

71-летнего Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Ксения Курашкина
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