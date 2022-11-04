Врачи рассказали о состоянии экс-премьера Пакистана после покушения

Врачи оценили состояние экс-премьера Пакистана Имрана Хана после покушения как стабильное

Врачи оценивают состояние бывшего премьера Пакистана Имрана Хана, на которого накануне было совершено покушение, как стабильное. Об этом рассказал доктор Фейсал Султан, его слова приводит Associated Press of Pakistan.

По словам специалиста, после госпитализации Хан прошел экстренное обследование, которое показало, что в ногах экс-премьера Пакистана застряли фрагменты пуль. Султан добавил, что врачи удалят их во время хирургической операции. О уточнил, что артериальное давление и другие жизненные показатели политика в норме.

При этом РИА Новости заявляет, что Хан был без сознания, когда его доставили в больницу. По данным агентства, на ногах бывшего премьера Пакистана было 16 следов травм.

О том, что машину Хана обстреляли, сообщалось 3 ноября. Попытка покушения произошла на политическом марше в городе Гуджранвала. Полиция задержала нападавших. Политика и других пострадавших доставили в больницу.

9 апреля 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия премьер-министру Имрану Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже на следующий день сторонники бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране. В конце августа полиция Пакистана предъявила Хану обвинения в терроризме.