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10:31, 4 ноября 2022Спорт

Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российского форварда Андрея Кузьменко признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Фото: Bob Frid / Reuters

Российского форварда «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

На счету россиянина результативная передача и три гола в матче регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс». Этот хет-трик стал для Кузьменко первым за карьеру в НХЛ. Все три шайбы он забросил за 11 минут третьего периода. Всего в его активе в текущем сезоне 11 очков по системе «гол плюс пас».

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась победой хозяев со счетом 8:5. Помимо Кузьменко, ворота соперников поразили Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Дакота Джошуа и Бо Хорват, который оформил дубль.

26-летний Кузьменко подписал годовой контракт с «Ванкувером» 20 июня 2021 года. До этого игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

31 октября российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой дня в лиге. Он забросил шайбу и отметился двумя голевыми пасами.

Ксения Курашкина
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